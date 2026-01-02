Senador Castro y cirugía de madre de ministra Aguilera: se debe realizar una auditoría interna

El senador Juan Luis Castro (PS), integrante de la Comisión de Salud del Senado, se refirió este viernes, en entrevista con Radio Cooperativa, a la polémica surgida tras la rápida cirugía a la que fue sometida la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en el Hospital El Salvador.

Este jueves se confirmó el fallecimiento de un paciente cuya intervención habría sido postergada para concretar dicho procedimiento. A raíz de estos antecedentes, diputados del Partido Republicano emplazaron al Presidente Gabriel Boric a solicitar la renuncia de la secretaria de Estado, anunciando además la creación de una comisión investigadora y una denuncia ante el Ministerio Público para esclarecer eventuales responsabilidades, consignó T13.

Juan Luis Castro, quien es médico de profesión, planteó que la solución más transparente es la ejecución inmediata de una auditoría interna.

“Antes que eso se politice que es otro ribete y que tiene otras lógicas, lo más sano sería dar a conocer en detalle -sin entrar en la ficha médica, porque son datos reservados o sensibles- los hechos que sucedieron durante esa internación y la operación quirúrgica, para que así se deslinden claramente las cosas de cómo ocurrieron, para terminar con la especulación. Se han dado versiones contradictorias y se requiere una verdad objetiva, que es la que se debe dar a conocer”, indicó.

“Probar la relación causa-efecto es algo que tiene que ser muy bien establecido. No es algo para decir 2 + 2 son 4, que porque se postergó la operación entonces murió después por eso. Cuidado. Nadie sabe si la gravedad que tenía ese paciente igualmente le iba a llevar a un deceso, desgraciadamente, o bien si la postergación influyó y determinó o no un agravamiento. Por eso, a mi juicio, aquí es clave tener una auditoría médica, algo que se hace en los hospitales y que permite clarificar la bitácora de todo lo sucedido, desde el ingreso de la paciente, la ocupación del pabellón, si hubo o no posteriorización de otras personas”, apuntó el parlamentario.

Respecto a los antecedentes administrativos que sugieren que la paciente ingresó a cirugía por “autorización de dirección” sin completar los trámites habituales, el senador explicó que en casos de riesgo vital los protocolos suelen flexibilizarse, aunque aclaró desconocer si este era el diagnóstico exacto: “En general, cuando hay riesgo vital, quedan de lado los trámites y simplemente se va a salvar la vida. No lo sé sinceramente en este caso, porque faltan los elementos esenciales de la historia clínica”, precisó, reiterando que la fractura de cadera “es delicada, pero no necesariamente lleva al riesgo vital”.

Castro llamó a evitar la “politización extrema” en un contexto donde sectores de la oposición ya anuncian comisiones investigadoras y acciones ante la Fiscalía. Castro defendió la probidad de la ministra, asegurando no imaginarla “usando un hospital con un propósito personal”, pero criticó la falta de una vocería institucional más clara, consignó Cooperativa.

Añadió que “si los hechos arrojan una irregularidad, se tiene que abordar. Si los hechos son irrefutables y son prístinos en que esto fue una situación que no tuvo consecuencias a terceros ni se saltó las normas clínicas, perfecto, pero eso requiere una constatación de esa realidad, de la bitácora”.

Finalmente, instó al Ejecutivo a tomar la iniciativa: “Seamos sinceros, (este caso) está teñido de una confrontación política, porque también, digámoslo, la derecha que va a asumir el Gobierno prontamente no pasa de largo cuando se trata de dar algún golpecito por aquí o por allá para dejar mal parado el Gobierno en algunos flancos cuando está terminando ya en los últimos dos meses”.