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Senador Núñez por reforma de seguridad: “No sé qué estaba fumando” el ministro Arrau cuando elaboró el proyecto

El parlamentario del PC, en entrevista con Radio Infinita, dijo que “yo creo que esa reforma ya murió. Yo no veo por dónde pueden llegar a los votos que necesitan. Son 29. Basta que la oposición esté ordenada con sus parlamentarios electos, que somos 23, y ellos no pueden sacar los votos que se requiere”.

Patricia Schüller Gamboa
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Senador Núñez por reforma de seguridad: “No sé qué estaba fumando” el ministro Arrau cuando elaboró el proyecto

El senador Daniel Núñez  (PC) cuestionó duramente la reforma constitucional en materia de seguridad y apuntó contra el ministro Martín Arrau, de quien dijo que “parecía más ministro de Pinochet que ministro de un gobierno democrático”.

Y se preguntó “qué estaba fumando” cuando elaboró la iniciativa, que a su juicio ya está políticamente muerta.

“Yo creo que a esta altura la reforma constitucional en materia de seguridad está muerta. Fue algo con claros tintes autoritarios”, indicó el senador en entrevista con Radio Infinita.

El parlamentario del PC añadió que Martín Arrau “parecía más ministro de Pinochet que ministro, digamos, de un gobierno democrático”.

“Yo creo que esa reforma ya murió. Yo no veo por dónde pueden llegar a los votos que necesitan. Son 29. Basta que la oposición esté ordenada con sus parlamentarios electos, que somos 23, y ellos no pueden sacar los votos que se requiere”, analizó.

También reflexionó que “ahí lo que quisieron fue castigar al que piensa distinto, al que exprese una disidencia. Yo creo que es algo muy raro esto de la reforma constitucional. No sé qué estaba fumando el ministro Arrau cuando hizo esta reforma constitucional”.

“Yo creo que el ministro Arrau quedó traumado con la discusión del segundo proceso constitucional. Él fue convencional en esa etapa. Entiendo que muchas de estas propuestas venían en el segundo proceso constitucional. Bueno y hay gente que cuando es tan fanática ve una oportunidad y vuelve con las mismas ideas que fracasaron”, comentó.

Concluyó. “Mi sensación es que él trató de hacer un proceso constitucional exprés a través de esta reforma, inspirado en ideas que ya él había planteado, y bueno, esto no tiene apoyo político”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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