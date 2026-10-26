Senapred declaró Alerta Roja en 10 comunas de la RM por peligro de remoción en masa

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en diez comunas de la Región Metropolitan. Esto por peligro de remoción en masa tipo aluvión.



La medida aplica en San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.



Senapred adoptó la medida en consideración al pronóstico de intensas precipitaciones en precordillera con isoterma 0 alta.



La Municipalidad de Las Condes informó que inundaciones afectan algunas calles de San Carlos de Apoquindo. El mismo sector del aluvión del 8 de octubre pasado.



La municipalidad advirtió no acercarse a calles con mucha pendiente. Tales como avenida Plaza, avenida San Carlos de Apoquindo y calle General Blanche.

No transitar en las siguientes zonas

En tanto, la Red Geocientífica de Chile llamó a no transitar en las siguientes zonas de la Región Metropolitana:



* Camino a Farellones

* Avenida General Blanche.

* Camino El Alba.

* Av. Plaza con Monseñor Álvaro del Portillo

* Universidad de los Andes (sede DUOC UC).

* Av. Apoquindo, Las Condes.

* Quebrada Honda.

* Tomás Moro.



“Evita estas otras quebradas y canales que puedan activarse en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto”, advirtió en redes sociales.