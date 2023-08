Servel: Más de tres millones de votantes nuevos registró el plebiscito del 4-S

El Servicio Electoral (Servel) reveló que más de tres millones de nuevos votantes participaron en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, cuando se impuso el Rechazo por el 61,86% de los sufragios.



Esta es una de las cifras analizadas por el Servel y el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago de Chile con motivo del plebiscito 2022 con voto obligatorio.



El estudio fue presentado por la consejera de Servel, Pamela Figueroa y la jefa de la Unidad de Estudios del servicio, Daniela Hormazábal. Contó con los comentarios de la doctora e investigadora de IDEA, Kathya Araujo, y el director del Centro de Análisis para la Democracia, Pablo Matamoros.



En el plebiscto participaron 13.029.852 personas, 52,2% mujeres y 47,8% hombres. Asimismo, los adultos jóvenes de 18 a 34 años fueron los que más acudieron a las urnas.



En cuanto a los nuevos votantes, 3.097.271 participaron por primera vez en un proceso electoral en Chile, un 52% de ellos hombres y un 48% mujeres, predominando los electores en el rango etario de 30 a 34 años, con domicilio electoral en la Región Metropolitana y chilenos.



La consejera Figueroa destacó el aumento de participación en el plebiscito y recalcó que “los principales desafíos son la formación ciudadana, la información de los nuevos votantes y sobre todo la disposición de las autoridades de conocer a los nuevos electores, de acercarlos al debate político, y que no solamente los convoquemos a votar si no que se integren a un debate democrático más amplio”.



Por su parte, Kathya Araujo señaló “debemos tener una preocupación de hacer de ese voto obligatorio un voto consistente, de adhesión más que por coerción y más que por tener una sanción por no votar”.



En el mismo sentido, el presidente de Servel, Andrés Tagle, sostuvo que “en el pasado obviamente teníamos un estándar de inscripción automática y voto voluntario y por primera vez este estudio sociológico se hace con voto obligatorio y con un incremento importantísimo de electores. Esperamos que este estudio sea un aporte al mundo académico que sigue este tipo de resultados”.



El estudio también determinó las regiones con mayor participación concentradas en el centro sur y Región Metropolitana. Las comunas con mayor porcentaje de participación de la macrozona centro sur correspondieron a Placilla (95,6%), Palmilla (94%) y Codegua (93,4%) (provincias de Colchagua y Cachapoal). Y las comunas con menor participación Juan Fernández (63,4%), Isla de Pascua (67,2%) y Valparaíso (79,4%).



Mientras que en la Región Metropolitana las comunas con mayor participación del electorado fueron María Pinto (93,8%), Padre Hurtado (93,2%) y el Monte (93,1%), en el lado opuesto con menor participación estuvieron Santiago (67,9%), Providencia (73,1), Independencia (76,1%), Estación Central (77,67) y San Miguel (78,4%).



En el extranjero el plebiscito constitucional arrojó un 61% de participación, esto es, 59.500 electores. Las naciones con más alta participación fueron Reino Unido, Alemania y Canadá.