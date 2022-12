Sharp aseguró que Gobierno anterior fue “mucho más veloz” con show pirotécnico

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, aseguró que con el Gobierno anterior se resolvió de manera más rápida la autorización del show pirotécnico de Año Nuevo.



En entrevista con CNN Chile, el jefe comunal aseveró que “para los fuegos artificiales 2021-2022 tuvimos el mismo problema y se hicieron las pruebas, sin generar toda la batahola. Los fuegos se lanzaron y estaban en buenas condiciones”.



“Aquí lamentablemente creo que esto se debería haber manejado de una forma distinta, para no haber generado esta incertidumbre en los emprendedores turísticos de la Región de Valparaíso”, añadió.



Según dijo, “nosotros oficiamos dos veces, el 6 de diciembre y el 14 de diciembre, precisamente proponiendo mecanismos de salida frente a esta situación que se había generado con este proveedor”.



“El responsable principal es el proveedor, en ese sentido no quiero asignar responsabilidades que no corresponden. Pero esto lo podríamos haber resuelto de una manera distinta”, acotó Sharp.



En esa línea, apuntó a que el Ministerio de Defensa de la administración de Sebastián Piñera “resolvió incluso sin tanto polvo comunicacional un problema que era similar”, y que “sin duda resolvió de una forma distinta, que creo que contribuyó a la certeza de la fiesta”.



“Igual yo agradezco la disposición que ha tenido la ministra de Defensa y el subsecretario de las Fuerzas Armadas para resolver esto, pero se resolvió de una forma distinta, mucho más veloz con el Gobierno anterior, efectivamente”, mencionó.



La tarde de este jueves la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) determinó no autorizar el espectáculo de fuegos artificiales que se realizaría en la bahía de Valparaíso y Viña del Mar, previa revisión técnica del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (IDIC).