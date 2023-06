Simce 2023 será en noviembre en 4° básico y II medio en Lectura y Matemática

La Agencia de Calidad de la Educación informó a los establecimientos educacionales de todo el país que el Simce 2023 evaluará las áreas de Lectura y de Matemática, y será aplicado de forma censal en los niveles de 4° básico (miércoles 8 y jueves 9 de noviembre) y II medio (miércoles 15 y jueves 16 de noviembre).



Este diseño es parte del Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales 2023 del Mineduc, que establece las pruebas a gran escala que serán aplicadas en los establecimientos para medir el cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje y el desarrollo personal y social, y que fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación (CNED).



De esta forma, el Simce 2023 evaluará los mismos niveles y asignaturas que el año pasado, cuyos resultados fueron entregados recientemente. Además, habrá tres evaluaciones internacionales y un estudio experimental de Lectura en 2° básico, para mejorar el diseño e implementación de las evaluaciones en este nivel.



El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, destacó que esta planificación “es una muy buena noticia para las comunidades educativas, porque les permitirá evaluar el avance de la reactivación educativa, de forma comparable con el Simce de 2022, y a las autoridades nos entregará un panorama general sobre el estado los aprendizajes, permitiéndonos conocer dónde están los principales desafíos en materia educativa”.



“El Simce 2023 que aplicaremos nos ofrecerá una segunda fotografía del trabajo de la reactivación educativa, permitiéndonos contar con más evidencia sobre los logros de aprendizaje a gran escala, lo que se complementa con las evaluaciones que hacen las propias comunidades”, agregó.



DISMINUIR TIEMPOS DE ENTREGA



El secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez, destacó que “tener la aprobación del CNED, y contar con las fechas en que se realizarán las pruebas, nos permite, como institución, iniciar un trabajo que requiere mucha planificación y organización para llegar a cada establecimiento educacional en noviembre”.



Además, anunció que la Agencia recibirá una consultoría del Laboratorio de Gobierno para disminuir los tiempos de entrega de resultados del Simce, que normalmente tardan cerca de seis meses, a través de la identificación de puntos de mejora del proceso.



“Queremos reducir los tiempos promedio de entrega de resultados Simce, porque sabemos que estos datos son importantes para los establecimientos educacionales, pero por sobre todo queremos entregar información relevante para ellos y el sistema en su conjunto”, dijo.



“Es por eso que debemos velar porque el proceso mantenga las preguntas abiertas, permita un trabajo de ciencia de datos, análisis estadísticos, elaboración de informes y/o reportes en plataformas para familias, escuelas, sostenedores, autoridades, además de rigurosos procesos de control de gestión, lo que la hace ser uno de los procesos censales más complejos en Chile”, detalló Cortez.



Las autoridades destacaron que esta planificación se logró en un trabajo conjunto realizado con el CNED, e informaron que se encargará un estudio sobre la implementación, usos y efectos que tiene la aplicación de estas evaluaciones en el sistema educativo, y que se conformará una mesa de trabajo entre la Agencia de Calidad de la Educación, el Mineduc, expertos y representantes de comunidades educativas para evaluar posibles ajustes al plan de evaluaciones.



NO HABRÁ ORDENAMIENTO



Según la Ley de Aseguramiento de la Calidad, los establecimientos deben ser ordenados en Categorías de Desempeño, según su resultado en el Simce. Pero este año no habrá ordenamiento, al igual que el año pasado, debido a que técnicamente no es posible realizar esta clasificación.



Para realizar la ordenación, es requisito utilizar dos o tres mediciones consecutivas válidas para la construcción de los indicadores, lo que permite contar con los datos de más de una cohorte. Sin embargo, la última medición válida se realizó en 2018, por lo que usar datos de años anteriores implicaría un desfase de seis años.



Por otra parte, la planificación para este año contempla la aplicación de tres evaluaciones internacionales. Una es el estudio TIMSS en Matemática y en Ciencias, que será aplicado en 4° básico y 8° básico.



La segunda es el piloto del estudio internacional ICILS (alfabetización computacional y manejo de información), que será aplicado en 8° básico.



Y la tercera es el estudio internacional SESS (habilidades socioemocionales), que ya está siendo aplicado en 106 establecimientos del país, entre 7° básico y IV medio.