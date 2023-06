Simce: Ávila se reunió con expertos para analizar resultados

Tras una semana de entregados los resultados del Simce 2022, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, junto a las subsecretarias de Educación, Alejandra Arratia, y de Educación Parvularia, Claudia Lagos, se reunió con expertas y expertos en materia educativa para presentarles los datos que arrojó esta evaluación nacional y abordar los desafíos que tiene el sistema.

En la instancia, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez, presentó los resultados a las y los académicos y, posteriormente, el secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa, Joaquín Walker, dio a conocer los avances en las acciones implementadas por el ministerio desde el inicio de esta administración. Luego, los invitados se reunieron en 5 grupos de trabajo para dialogar en torno a recomendaciones para fortalecer el sistema educativo.

Al respecto, el Ávila señaló que “nos reunimos esta mañana con académicos y académicas que han estado en el diseño de política educativa durante muchos años para poder escuchar sus recomendaciones. Queremos recoger estas recomendaciones, hacer modificaciones a nuestros planes. Justamente, estamos en el diseño del presupuesto 2024, por lo tanto es una fecha oportuna para poder hacer estos ajustes. Hemos entendido también que la trayectoria educativa es fundamental y por lo tanto estos resultados que hoy día se reflejan en segundo medio o cuarto básico no son sólo resultados de una fotografía de un momento, sino que también de una trayectoria”.

“Y es por eso que hoy día asumimos que esta reactivación no es cualquier reactivación, sino que es una reactivación que transforma, que cambia la mirada sobre el profesorado, nuestro sistema de aseguramiento de la calidad que tiene que estar centrado fundamentalmente en el apoyo por parte del Estado a través de programas focalizados y no necesariamente a través de castigos y sanciones como el cierre de los establecimientos”, agregó.

En la misma línea, la presidenta del Consejo de la Agencia de Calidad de la Educación, Paulina Araneda, agradeció a las autoridades de Mineduc por la instancia e invitó “a la sociedad toda y al Estado en su conjunto, a sumarse a esta reactivación de aprendizaje que no solo tiene que ver con un tiempo presente, sino que también con velar por generar las condiciones para el futuro y el desarrollo de nuestro país en equidad y condiciones de bienestar para toda la población que lo necesita”.

Por su parte, el doctor en Educación de la Universidad de Harvard y director del Centro UC para la Transformación Educativa, Ernesto Treviño, indicó que en este encuentro “tuvimos la oportunidad de escucharnos los unos a los otros con ideas distintas, con experiencias distintas, pero siempre con el foco en cómo colaborar con las comunidades escolares, con los docentes, para ofrecerles una mayor oportunidad de desarrollo a todos los niños y las niñas. Creo que esta es una tarea que debe ser continua, que no se agote el día de hoy y que debe incorporar a todos los actores sociales y políticos”.

Para la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Las Américas, María Jesús Honorato, la reactivación educativa es un desafío país en el que tiene que “estar convocado no sólo el ministro de Educación, sino que todos los ministros. Desde esa perspectiva también la sociedad civil se ha visto como de alta relevancia para poder sacar adelante este desafío. En segundo lugar, quisiera también destacar lo que surgió en este encuentro, darle un carácter de valorización a los docentes. El rol docente ha sido clave durante la pandemia, hay una gran fuerza docente que está detrás de esto. Y yo quisiera justamente destacarla e invitarlos a revalorizar la docencia y revalorizar también la posibilidad de dar autonomía a la escuela para salir adelante y enfrentar este desafío”.

Asimismo, el director del Centro de Investigación Avanzada y Educación de la Universidad de Chile, Juan Pablo Valenzuela, dijo que “sabemos que es un enorme desafío, los resultados del SIMCE nos vienen a ratificar lo que ya sabíamos, lo que sabemos a nivel internacional. Y sabiendo que ese es un desafío, de verdad, no es sólo recuperar lo que profundizamos en el tema de la pandemia, sino de verdad con la transformación de nuestro sistema escolar. Aparecieron en esta conversación temas muy relevantes, no es sólo el tema de lenguaje o matemática de un grado en particular, tenemos unos desafíos importantes en la educación inicial, ahí es la ventana de oportunidades para el desarrollo”.

En la actividad además participó Carlos Henríquez, representante de Unesco; Ana Luz Durán, decana de la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián; Verónica López, del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva; Jorge Ibáñez, de Educación 2020; Nolfa Ibáñez, Premio Nacional de Educación; Daniela Veas, del Banco Mundial; y Marcela Marzolo, de la Fundación Oportunidad Educacional, entre otros.