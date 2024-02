Skarleth Labra realiza mea culpa por conflicto con Pailita: “Le pido perdón”

Una sincera confesión realizó recientemente la exparticipante de “Gran Hermano”, Skarleth Labra, que mediante una entrevista, recordó el polémico término de su relación con el cantante urbano, Pailita.

En una extensa conversación con la revista Sarah, donde también fue entrevistado su actual pareja, Jorge Aldoney, a quien conoció en el reality de Chilevisión; la joven de 18 años realizó un mea culpa por exponer en el pasado ciertos conflictos que tuvo con el artista tras el término de su relación.

“La verdad, siento que (esa relación) la viví muy intensa a la edad que tuve. Quiero aclarar que nunca fue culpa de mis papás llevarme a esa relación. Fue por decisión mía, fue porque yo estaba intensamente enamorada”, manifestó.

En la misma línea, mencionó que “lo que más me marcó fue aceptar que ya no sentía lo mismo por mí, y después de terminar la relación, lo que más me dolió obviamente fue la funa. Me sentía muy sola, me sentí utilizada, me sentí vulnerable, me sentí insegura”.

Por su parte, en torno a la exposición que tuvo el vínculo, expresó que “me arrepiento un 100%. Me arrepiento porque yo sí siento que expuse mi relación, al igual que él igual la expuso”.

“Expusimos ambos la relación, nos hicimos mucho daño los dos, igual le pido perdón por eso”, añadió.