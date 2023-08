Skarleth Labra se refiere a la supuesta infidelidad de su pareja: “Si él hubiera tenido un desliz, lo entendería”

El pasado domingo Skarleth Labra se convirtió en la nueva eliminada del reality de Chilevisión “Gran Hermano”, y luego de permanecer por más de dos meses al interior del encierro, en estos días se ha enterado de algunas polémicas ocurridas mientras participaba del programa, entre ellas, las acusaciones de la supuesta infidelidad de su pareja, Facundo Alonso.

Hace unos días, se filtró un chat en el que el joven influencer aseguraba que iba a finalizar su amorío con Labra, en el cual demostraba también una especial cercanía con la mujer de la conversación. Sin embargo, el propio Alonso aclaró que estos mensajes eran parte de un montaje, e incluso amenazó con tomar acciones legales contra las personas involucradas.

En este sentido, y después del revuelo generado por este hecho, Skarleth se refirió a esta situación en una entrevista con TiempoX, donde sorprendió con una sincera confesión sobre su relación.

“Yo le creo, porque lo conozco y sé que no sería capaz de hacer eso”, manifestó Labra, quien señaló que pudo hablar sobre este tema con Alonso.

No obstante, la joven de 18 años indicó que “y si lo hizo, también lo entendería. Porque 2 meses y medio, estando en una relación, a mí no se me hizo complicado, pero él viéndome todo el tiempo ahí encerrada… Siento que es muy distinto”.

“Sí lo habría perdonado, porque creo que es heavy ser pareja de una persona que está encerrada. Una como que se desliga un poco de extrañar a la gente que uno quiere, pero él todo el tiempo me veía, me defendía, así que, si él hubiera tenido un desliz, lo entendería”, añadió.

Por su parte, pese a esta particular postura, aclaró que aunque lo hubiera perdonado en caso de una infidelidad, no necesariamente habría continuado con el romance.