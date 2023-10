Skarleth Labra y los motivos para regresar a “Gran Hermano” tras la muerte de su abuela: “Me veía siempre”

Una íntima publicación fue la que realizó este martes Skarleth Labra en sus redes sociales, quien profundizó en torno a los motivos para reintegrarse a “Gran Hermano”, luego del inesperado fallecimiento de su abuela la semana pasada.

La joven influencer había presentado su renuncia al reality de Chilevisión después de enterarse de la triste noticia, y el pasado domingo, el animador del espacio, Julio César Rodríguez, confirmó su regreso al encierro. En este sentido, Labra publicó en las últimas horas un emotivo mensaje en sus historias de Instagram, donde agradeció el apoyo recibido.

“Quiero agradecer a todas las personas que me enviaron sus condolencias, cariño y apoyo, me ayudaron a amortiguar un poco el dolor y la pena que siento”, manifestó.

Asimismo, expresó que “quiero decirles que volveré al reality porque me ayuda a distraerme, y también porque mi abuelita me veía siempre, me acompañó siempre y ahora la siento conmigo”.

Cabe destacar que hasta el momento se desconoce la fecha del regreso de Skarleth al popular concurso, pero se estima que su reingreso se concretará en los próximos días.