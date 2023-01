Superintendente de Salud: “En ningún caso el silencio significa que estemos dejando caer las isapres”

El superintendente de Salud, Víctor Torres, se refirió este jueves a la actual situación de las instituciones de salud previsional.



Torres estaba invitado a un foro de la Universidad Autónoma, titulado “Crisis en las Isapres ¿Cuáles son las causas y soluciones? La voz de los superintendentes”.

En la oportunidad, la autoridad contestó a la Asociación de Isapres luego de que este miércoles, el gremio urgiera al Gobierno por una mayor celeridad para poder implementar el fallo de la Corte Suprema en lo que respecta a la tabla de factores.



Torres también se dirigió a los más de tres millones de afiliados preocupados por las posibles quiebras que podrían ocurrir en los próximos meses.



La Corte Suprema dictó una resolución que dio un plazo de seis meses a la institución de salud para comunicar la metodología que se adoptará.



Tomando en cuenta que ya han pasado seis semanas desde comienzos de diciembre de 2022, la Asociación de Isapres emplazó al Gobierno, solicitando “celeridad” para conocer de qué manera se hará efectivo dicho fallo.



“El acceso a la atención de salud está amenazado y en grave riesgo, si no se toman las manidas a tiempo y oportunamente va haber una crisis sanitaria, eso queremos prevenir y anticipa”, apuntó Gonzalo Simón, presidente de la agrupación de aseguradoras.



“No hemos visto una señal clara del Gobierno, solo hemos escuchado que están haciendo acciones para fortalecer el sistema publico”, complementó.



Torres señaló “en ningún caso el silencio significa que estemos dejando caer las isapres, si no que es prudencia”, agregando que “no falta celeridad por desidia sino que porque debemos actuar con prudencia y racionalidad”.



Torres no definió la fecha exacta sobre cuándo se pronunciará la Superintendencia de Salud sobre el tema, pero afirmó que “será antes de junio”, en consecuencia, dentro del plazo de seis meses que otorgó el máximo tribunal del país.



Por último, la autoridad recalcó que es imprescindible “no exacerbar el caos, poner una pausa, recuperar confianzas y eliminar prejuicios”.