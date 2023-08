Sutil arremete contra diputado Ibáñez: “El poderoso y el que tiene la protección es él”

El expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió a la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago la cual rechazó la solicitud de desafuero del diputado Diego Ibáñez, timonel de Convergencia Social, realizada por el empresario al presentar una querella por calumnias.



Tras conocer la resolución, Sutil conversó con Emol y respondió a los dichos de Ibáñez y sostuvo que “insiste en una posición incorrecta y negativa como lo caracteriza”.



“A mí me parece que él es un exponente de una política fracasada, que genera conflictos y que lo ha generado en el pasado. Y hoy en el presente también los genera, a través de los hechos de corrupción que conocemos y que nos estamos informando de forma permanente”, agregó.



El expresidente del gran empresariado emplazó al parlamentario y sostuvo que “en este caso el poderoso, el que tiene la protección y el fuero es él como diputado. Por lo tanto, él es el que no puede ser juzgado en un tribunal común y corriente, como sí puede ser juzgado cualquier ciudadano de Chile, incluyéndome yo como empresario”.



“Una cosa es actuar con la frente en alto, cumpliendo con la ley y la ética como lo hago siempre, y otra cosa es actuar en un marco como muchos de sus pares. En un marco que raya la ética y la probidad, y lo estamos viendo permanentemente en las noticias”, añadió.



Respecto a la resolución de la Corte de Apelaciones manifestó que “el fallo es un fallo dividido del pleno de la Corte de Apelaciones. Y ese fallo vamos a tener los fundamentos de aquellos jueces que determinan que hay méritos para desaforarlos y vamos a tener los fundamentos de aquellos que estiman que no hay mérito para desaforar”.



Finalmente, consideró que “desde el punto de vista de la justicia, independiente que uno la respete, es que no se permita discutir los temas de fondo. Y el tema de fondo no es el desafuero, el desafuero es lo que permite discutir el tema de fondo respecto a lo que nosotros consideramos que son injurias y calumnias de parte del diputado Diego Ibáñez hacia mi persona”.