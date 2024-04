“Tengo un hijo que mantener”: Carla Jara responde a usuaria por odioso comentario luego de su separación

Luego de revelarse el quiebre matrimonial entre Carla Jara y Francisco Kaminski, en medio de los rumores de infidelidad del animador, diferentes usuarios han realizado comentarios en las redes sociales de ambos, refiriéndose a la mediática separación.

En este sentido, en una de las últimas publicaciones de la ex “Mekano” en su cuenta de Instagram, una internauta escribió un particular mensaje, en donde cuestionó a Jara por supuestamente intentar demostrar que estaba bien después de su ruptura.

“No entiendo por qué quieren demostrar que están bien o que está disfrutando. Aprendamos a saber que todos los fracasos tienen sus momentos malos de tristeza, no hay para que demostrar lo contrario”, mencionó la usuaria

Dicho comentario se llenó de mensajes de varios seguidores apoyando a Jara, e inesperadamente, esta última decidió contestar a la mujer, entregando una contundente respuesta.

“Pero debo seguir trabajando, no me voy a quedar llorando en mi casa, tengo un hijo que mantener! Saludos!”, manifestó Carla.

Posteriormente, la misma usuaria volvió a escribir, y señaló: “Bacán, pero antes no lo mostrabas y sabes a lo que me refiero, no tiene nada que ver quedarse en casa llorando, es no demostrar que andas happy (feliz) si todos sabemos que nadie está bien en tu situación”.

Este último mensaje no fue contestado por Jara. Sin embargo, nuevamente diferentes seguidores defendieron a la también actriz.