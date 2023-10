¿Terminó con Jorge Valdivia?: Maite Orsini se refiere a su estado sentimental y confirma que está soltera 

La diputada Maite Orsini realizó una inesperada confesión recientemente en sus redes sociales, al responder diferentes preguntas de sus seguidores acerca de su vida personal, y manifestar que actualmente está soltera.

Mediante sus historias de Instagram, la parlamentaria recibió distintas interrogantes, donde por ejemplo, una de ellas fue “¿Cómo aguantas tanta estupidez de la farándula?”.

“A veces me duele, sobre todo cuando se dicen mentiras, pero me encanta mi trabajo, me concentro en eso y trato de no mirar tonteras, por ejemplo, Twitter prácticamente no lo miro, y no sigo en mi Instagram páginas de farándula. Y en el tiempo que tengo para leer noticias, leo las que me importan”, señaló Orsini.

Asimismo, y luego de que se revelaran los rumores de una supuesta infidelidad de Jorge Valdivia, con quien mantenía presuntamente un romance, una persona le consultó si estaba soltera, a lo que contestó con una imagen con el dedo pulgar hacia arriba.

En tanto, otra pregunta fue “¿en este momento estás enamorada?”. “Siempre lo estoy, no lo puedo evitar, soy una enamorada del amor”, aclaró.

Además, respecto a si le gustaría formar una familia, reconoció que “tengo 35 y sí me gustaría”, y añadió sobre dicho sueño que “pero no se me da”.