Thompson quedó en prisión preventiva: Fue formalizado por femicidio frustrado

El 14° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el jugador de Colo Colo, Jordhy Thompson, quien fue formalizado por femicidio frustrado y desacato por la fiscal Patricia Villablanca, de la Fiscalía Metropolitana Oriente.



La jueza Irene Rodríguez acogió la petición de la medida cautelar más gravosa y se estableció un plazo de 45 días de investigación en el caso del futbolista.



Thompson fue detenido la madrugada de este lunes luego que su pareja lo denunciara por agresión. La mujer señaló que el jugador de 19 años la golpeó y que incluso intentó asfixiarla.



“Desde que volvimos siempre hubo golpes, ayer fue algo muy fuerte que nunca pensé que iba a pasar, casi me mató, no podía más y por eso llamé a carabineros”, sostuvo la víctima.



Esta no es la primera vez que Thompson es formalizado por agresión contra su pareja, puesto que en mayo se le decretó prohibición de acercarse a la víctima, pero en agosto se reconciliaron y se le eliminó la cautelar.



En aquella ocasión se le puso la condición de prohibición de acercarse a la víctima “en términos violentos”, algo que incumplió y por lo que se le imputó el desacato en su formalización.