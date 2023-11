Timonel de la UDI: “El Presidente Gabriel Boric está hoy jugado por el ‘En Contra’”

El senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, hizo un llamado para votar “A favor” de la nueva propuesta de Constitución, y apuntó contra la administración del Presidente Gabriel Boric por no transparentar una posición de cara al plebiscito del 17 de diciembre.



Macaya afirmó que “esa prescindencia es falsa” y que desde el Gobierno “todos ellos en las urnas van a marcar ‘En contra. Quizás la diferencia con lo que planteamos en el plebiscito del Rechazo del 4 de septiembre del año pasado es que ojalá no empleen recursos públicos para esa opción”.



Añadió que “cualquier chileno tiene que saber que el PC, el FA, el Presidente Gabriel Boric, están hoy jugados por el ‘En contra’ y la pregunta es por qué. Es ahí donde uno tiene que buscar el emplazamiento respecto de los contenidos concretos por los cuales ellos han tomado esta mala decisión”.



“El Gobierno con su decisión ‘En contra’, quiera o no expresarlo el Presidente Gabriel Boric en forma tácita, la ministra vocera quiera o no decirlo que están ‘En contra’, le están poniendo un cerrojo a que Chile pueda recuperar la confianza“, agregó.



Macaya agregó que a las 18:00 horas de este lunes “tenemos un Consejo General donde vamos a ratificar la decisión que habíamos tomado, fuimos el primer partido que comunicamos que estábamos trabajando ya por el ‘A favor’ del nuevo texto constitucional”.



“Tengo mucha confianza que en el curso de la campaña esto que ya ha pasado en las últimas semanas, que hemos subido 14 puntos y el ‘En contra’ ha bajado 9, se vaya profundizando”, indicó, a propósito de lo que será el comienzo de la franja televisiva.



“Tenemos demasiados contenidos que creemos que las próximas 5 semanas van a hacer que los 14 puntos que hemos repuntado, se transformen en 12, 15 puntos más y logremos un triunfo bastante holgado el próximo 17 diciembre. Tenemos confianza en eso y estamos trabajando con ese objetivo”, subrayó.