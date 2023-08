Timonel de la UDI sobre Plan de Búsqueda: “Nosotros no recibimos invitaciones para este acto”

El presidente de la UDI, Javier Macaya, respondió al Presidente Gabriel Boric, quien criticó a la oposición por no asistir al lanzamiento del Plan de Búsqueda y Verdad de las y los detenidos desaparecidos en dictadura.



“El Presidente Boric, en cada hito que se relaciona con esta fecha y los 50 años, comete un error adicional”, comenzó diciendo Macaya.



“Primero, informarle, quizás no estaba bien informado en la interna del Gobierno el Presidente, nosotros no recibimos invitaciones para este acto”, agregó el senador.



Por último, sostuvo que “probablemente hubiese sido difícil asistir porque tenemos sesiones en el Parlamento los días miércoles y también el ambiente no ha sido muy cuidado por parte de La Moneda, pero a lo mejor al Presidente le han informado mal, pero lo que dijo no se ajusta a la realidad porque nosotros no recibimos invitaciones para este acto”.



Sin embargo, desde el oficialismo extendieron las críticas contra la oposición, puesto que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, manifestó que “la verdad es que desconozco las razones por las cuales no estuvieron hoy día presentes, pero si hubiera sido una muy buena señal para el país indicar que esta tarea que hemos tenido pendiente tantos años, porque si aquí si se han encontrado 300 detenidos desaparecidos, de los cerca de 1500, es porque respecto de los demás no se ha entregado la información”.



“Habría sido bueno dejar claro que esto no es una tarea de un sector político, es una tarea del país, así que lo interpreto como un hecho lamentable realmente”, añadió la titular del Trabajo.



Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que “yo probablemente lo puedo atribuir a que hoy día era un día difícil para venir, porque es un día legislativo.



Además, desmintió a Macaya al indicar que “nosotros enviamos las invitaciones a todo el mundo”.