Timonel del PS se desmarca de dichos de Orellana sobre Chomalí

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a las declaraciones de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sobre la postura del arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, respecto a cuándo se presentará la iniciativa que busca despenalizar el aborto.



Orellana sostuvo que “las decisiones no se toman pensando en los príncipes de la iglesia”, esto en respuesta a los dichos del cardenal, quien afirmó que la postergación de la presentación del proyecto de aborto sin causales es “un regalo”.



Al respecto, en conversación con Radio Pauta, Vodanovic manifestó que “esos no son los términos para referirse a quien ha sido recientemente nombrado cardenal, que por cierto tiene todo el derecho a emitir su opinión”.



“Evidentemente, cuando hay un comentario de índole político sobre un proyecto de ley, la ministra tiene derecho a responder. Me parece que es lógico que la Iglesia tenga una opinión y la pueda expresar, la separación de la Iglesia y el Estado ocurrió hace más de 100 años y cada uno tiene un rol distinto”, subrayó.



La timonel del PS recalcó que “el diálogo democrático tiene que ser amplio e inclusivo. Tanto el cardenal tiene un rol, la ministra tiene un rol, que ambos tienen que respetar”.



“Estos no son temas de partidos, son temas de creencias personales y no creo que haya que inhibirse. Esto es un tema de mayorías, en el Congreso hay mayorías y si un proyecto la tiene, va a terminar por aprobarse”, indicó.