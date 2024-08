Titi García-Huidobro desclasificó desconocida cita con Luis Miguel: “Hubo beso cuneteado”

Durante un nuevo capítulo de “Cómo estamos hoy” de Tevex, Titi García-Huidobro reveló un íntimo y desconocido encuentro con el artista mexicano Luis Miguel, el cual habría tenido lugar durante su juventud.

Según relató, mantuvo una cita con el “Sol de México” luego de consagrarse ganadora del concurso “Miss 17”, certamen que cumplió su sueño de conocer al autor de “Sabor a mí”.

“Yo vi que me coqueteó, pero se dio cuenta inmediatamente que no tenía ninguna posibilidad conmigo, yo tenía 17 años y era muy perna como para algo más”, comenzó relatando Gracía-Huidobro a sus compañeros del espacio.

Además, señaló que “era complicado, íbamos a cargo de la gente de Miss 17, nos cuidaban porque éramos menores de edad. Le regalé una colección de revista, la idea era sacarse una foto con él, pero antes de irme se me acercó un manager para proponerme cenar con Luis Miguel”.

Sin embargo, la encargada de ese entonces de la integridad de las concursantes no le permitió quedarse en Viña del Mar, por lo que se devolvió a Santiago. No obstante, para su sorpresa, “mi mamá me estaba esperando para llevarme donde él”.

“Estaba tan nerviosa que no recuerdo qué comimos”, declaró Titi, mientras respondía las preguntas de su compañero Daniel Valenzuela, para luego acotar que “hubo beso cuneteado, pero no pasó nada más”.

“Yo pongo en duda que no haya pasado nada más”, zanjó entre risas Valenzuela.