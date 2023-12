Tohá: “Como Gobierno no vamos a promover una lectura complaciente de este resultado”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se sumó a las palabras del Presidente Gabriel Boric en cuanto a que con el acto eleccionario de este domingo se cierra el proceso constitucional y que la atención debe focalizarse temas como “pensiones, seguridad, pacto fiscal, la recuperación económica y el crecimiento”.



La secretaria de Estado sostuvo además que desde el Ejecutivo no se interpreta el resultado del plebiscito como un respaldo al Presidente Boric.

“Nosotros como Gobierno no vamos a promover una lectura complaciente de este resultado, porque además ratifica algo que ya hace un rato la ciudadanía siente, y es que el esfuerzo que se hizo a través del proceso constitucional, de arribar a un texto de acuerdo para una Constitución para el futuro de Chile, no dio el resultado esperado”, afirmó en entrevista con Radio Cooperativa.



“Nosotros no estamos por hacer ese tipo de lectura tan favorable, estamos por considerar que este resultado es un llamado de atención, muestra una ciudadanía que ha estado disconforme con cómo se llevaron adelante los procesos constitucionales, que en un principio apoyó tan ampliamente”, añadió.



“La más clara de las votaciones de estos tres plebiscitos que hemos tenido fue la primera y el resultado final ha sido de una decepción para la ciudadanía (…) No podemos salir ahora a decir ‘ganamos’, entonces los otros se quedan en el camino y somos los dueños de la pelota. Sería realmente imperdonable un tercer error de este tipo”, agregó, junto con relevar que las preocupaciones de las personas están hoy lejos de una reforma a la Carta Magna.



“Las urgencias de los chilenos están en la seguridad, están en el acceso al empleo y en la recuperación de un ritmo de progreso económico, están en la salud y están en las pensiones, ahí está el corazón de las urgencias de los chilenos”, dijo, además de recalcar que las posiciones de “trinchera” no son bien vistas por la ciudadanía.



“Estamos archiavisados de que la ciudadanía no quiere más vernos enfrascados en trincheras que no llegan a puerto. O sea, las discusiones bien, pero tienen que llegar a soluciones y el Presidente ayer lo dijo muy claramente, los acuerdos que no se lograron en el proceso constitucional se tienen que lograr en las pensiones, en seguridad, se tienen que lograr a propósito del pacto fiscal y la recuperación económica, el crecimiento, esos son los desafíos que todos tenemos ahora”, sostuvo.



Tohá también planteó que los dos últimos años, con dos procesos constitucionales a cuestas, han estado marcado por una dura relación entre las fuerzas políticas, con “un rayado de cancha bien duro para para buscar acuerdos, para conversar, un clima que nos ha hecho fáciles las cosas. Uno esperaría que ahora, cerrado el proceso, y con el aprendizaje además de estos resultados, construyamos una ventana un poco distinta, que no pasemos de largo ahora, que ahora vienen las municipales, entonces, seguimos en la misma cantinela”, remarcó.