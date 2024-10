Tohá: Monsalve fue removido “muy rápido para lo que son este tipo de cosas”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que el exsubsecretario Manuel Monsalve fue removido “muy rápido para lo que son este tipo de cosas”, en referencia a lo complicado de la denuncia por violación.



En entrevista con CNN Chile, Tohá aseguró que “el estándar del Gobierno, que me ha tocado defenderlo, es que cuando alguna autoridad de Gobierno es acusada por un delito, no puede mantenerse en el cargo si es formalizada por esa acusación”.



“En el caso de las acusaciones por delitos sexuales, ese estándar es distinto. Por el hecho que hay una acusación, se aparta a la persona del cargo“, añadió.



Añadió que “en el caso del subsecretario Monsalve fue lo mismo. Hay una acusación, y se le aparta del cargo. Y entre que se sabe de esta acusación el martes en la tarde y que se aparta del cargo que es a mediodía del jueves, pasan las horas que pasan. Él ni siquiera está en calidad de imputado, pero el estándar es el mismo. Y en este caso se cumplió con este estándar“.



“Yo entiendo que para muchas personas lo lógico era: ¿por qué no fue esa misma noche? Bueno, porque había que saber qué estaba pasando con esa investigación. De hecho, en esas primeras horas vimos que la Fiscalía estaba haciendo una serie de diligencias, que no sólo había una denuncia, sino que la Fiscalía estaba muy encima, tomando una serie de definiciones muy rápido respecto a la acusación, lo cual le daba una cierta intensidad a la investigación”, sostuvo la ministra.



También se le preguntó por qué Monsalve siguió cumpliendo funciones hasta el día jueves, y por qué no fue apartado inmediatamente.



Tohá respondió que Monsalve “fue apartado treinta y tantas horas después de que se conoció esto. Muy rápido, para lo que son este tipo de cosas. Ahora, ciertamente, si usted me dice ahora que esto pudo haber pasado menos horas antes, ciertamente nos evitaríamos toda esta discusión, pero la razón por la que fue así es la que señalo”.