Tohá: “No hay una herramienta en que la autoridad pueda revertir los indultos”

La bancada de la UDI exigió que se retiren los 13 indultos presidenciales entregados -12 a presos del estallido social y uno al exfrentista Jorge Mateluna- para reintegrarse a la mesa de seguridad que compartían junto al Ministerio del Interior.



La titular de la cartera, Carolina Tohá, abordó la petición durante su gira por la Región de Tarapacá y advirtió que los indultos no pueden ser revocados por una autoridad, aunque valoró la disposición de retomar el diálogo.



“No hay una herramienta en que la autoridad pueda revertir los indultos, otra cosa son los análisis que pueden hacer otros organismos respecto a cómo fue hecho el proceso. Una herramienta para que la autoridad directamente lo haga no existe”, señaló la ministra.



“Pero me quiero quedar con el fondo, que es la voluntad de buscar caminos para recuperar ese trabajo, porque ahí no es que haya acuerdos por lograr. Ya se lograron muchos acuerdos y cerrar ese compromiso lo que va a significar es transformar esos compromisos a una voluntad declarada de sacar adelante esas ideas entre todos”, añadió.

ELECCIÓN DE CONSEJEROS CONSTITUYENTES



Por otro lado, Tohá se refirió a la discusión entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad de ir con listas separadas o conjuntas a la próxima elección de consejeros constituyentes.



Aunque dijo que sobre el tema que “no son cosa en que el Gobierno tenga que interferir”, remarcó que “el esfuerzo del Gobierno ha sido construir una alianza de Gobierno a partir de la diversidad de fuerzas que apoyan al Presidente Boric. Eso no tiene que ver solo con sumar siglas de partidos, sino con construir una mayoría en la sociedad que respalde el tipo de políticas que queremos hacer”.



Por ello, afirmó que se debe formar una alianza que “respalde la estrategia de enfrentar la seguridad con este tipo de mirada, colaborativa, seria, consistente. Que respalde la idea de tener una reforma previsional, de tener una reforma tributaria que nos permita financiar los derechos sociales”.



“Es muy importante que cualquier decisión que ese tome de tipo electoral sea coherente con esa voluntad de construir mayorías, de colaborar entre fuerzas que somos diversas pero que tenemos hoy un propósito común. Yo espero que eso nunca se pierda de vista cualquiera sea la fórmula electoral que se elija”, sentenció.