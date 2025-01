Tohá por críticas del PC a investigación del Caso Ojeda: “Los móviles de los delitos no lo deciden los partidos políticos”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las críticas de algunas personas del Partido Comunista por la tesis que se maneja sobre el crimen contra el exteniente venezolano Ronald Ojeda.

“En Chile la definición de los móviles de los delitos, las diligencias oficiales que se hacen para investigarlos, las acusaciones que se hacen a los sospechosos y las herramientas que se ocupan para perseguirlos cuando están fuera del territorio nacional, no las deciden los partidos políticos. Las deciden las instituciones del Estado que tienen esa responsabilidad”, recalcó la autoridad.

En ese sentido, señaló que este delito se investiga “con toda la fuerza del Estado” y se consideran los elementos que aporta la investigación objetivamente. “Así se debe conducir la persecución penal. No hay espacio para otro tipo de elementos”, acotó.

Además, la secretaria de Estado mencionó que como Ejecutivo han “estado alerta a los datos que ha ido arrojando esta investigación” porque conocen de cerca “la seriedad con que se ha hecho”.

“Hemos visto paso a paso cómo se ha ido llegando a una cierta versión, hipótesis del caso, producto de los antecedentes de la investigación. No de los prejuicios, de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, sino de los datos que va arrojando las pericias encabezadas por el fiscal Barros. Por lo tanto, aquí no hay ninguna duda ni matiz respecto a cómo vamos a actuar”, añadió.

En cuanto a la posibilidad de esperar acciones por parte del dirigente venezolano Diosdado Cabello, la ministra aseguró que “no esperamos nada de sus actuaciones. Nosotros confiamos en la actuación de nuestras instituciones y de las instituciones internacionales. Ahí vamos a apostar y ahí creemos que podemos hacer una diferencia”.

Sobre el cuestionamiento que realizó el líder opositor Juan Guaidó a que Chile continúe manteniendo relaciones diplomáticas con Venezuela, Tohá indicó que “tener relaciones no significa complacencia. Mantener canales diplomáticos permite avanzar en investigaciones y exigir responsabilidades en foros internacionales”.