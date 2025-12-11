Tohá y segunda vuelta: “Probablemente, a muchos no les va a gustar el gobierno que va a haber, cual sea que gane”

La excandidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, analizó el último debate del martes pasado entre los candidatos Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile y DC) y José Antonio Kast (partidos Republicano y Social Cristiano).

Abordó también la previa al balotaje.

En conversación con T13 se refirió a las críticas del último cara a cara de los aspirantes a La Moneda. “Si uno ve debates de cualquier elección de una democracia madura, esto es una taza de leche”, indicó,

Según dijo, “es verdad que el debate tuvo ese elemento en que hablaban los dos al mismo tiempo y eso era molesto, no es bonito y es molesto para el público, pero no es una salida de las normas, del estándar de un debate democrático. Es bueno reivindicar esa amistad cívica”, recogió Biobío

La exministra del Interior destacó la importancia de reivindicar la amistad cívica “porque gane quien gane el domingo, va a ganar un sector que causa mucha animadversión en el otro. Eso pongámoslo arriba de la mesa”.

“Hay animadversión y tenemos que cuidar el país. Tenemos que vivir con esta situación de un modo que no echemos a la guagua con el agua de la bañera. Entonces, probablemente, a muchos no les va a gustar el gobierno que va a haber, cual sea que gane, pero el país lo tenemos que sacar adelante con esa realidad”, profundizó.

Requerida por el sentido de esa animadversión, planteó que responde a “los orígenes ideológicos están muy distantes, en segundo lugar, porque había o se daba por un hecho una serie de elementos que han caracterizado a la política chilena desde el retorno a la democracia y hoy día algunas de esas están en discusión. Yo creo que por lo que representa el origen político de las dos candidaturas se abren esas preguntas”.

Por un lado, aseguró, Jara “es una candidata que ha desandado ese camino. O sea, ha dicho yo sé que vengo de este lugar, pero quiero ser clara en esto, en esto otro y esto otro”.

Por otro lado, a su juicio, Kast “no, por la manera que tiene de tratar las opiniones distintas. Yo he visto que su discurso consiste permanentemente en que las opiniones distintas son ideológicas, son falsas, son ridículas. Nunca hay un diálogo con la opinión distinta”.