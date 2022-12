“Tour 45 años”: Pedro Fernández regresa a Chile con dos conciertos

El cantante mexicano Pedro Fernández prepara su regreso a Chile. Luego de un largo receso producto de la pandemia, el artista- dueño de incontables hits-regresará a nuestro país con una maleta cargada de éxitos y un show de altísimo nivel, que lleva por nombre “Tour 45 años”.

En el territorio tendrá dos presentaciones: el 20 de enero en el Movistar Arena y el 21 en el Estadio Ester Roa, de Concepción.

En conversación desde México, el artista comenta que “es muy importante volver a Chile, me llena de emoción. Es un país que quiero mucho y del cual también siento su cariño. Y estoy seguro que el público lo va a pasar maravillosamente bien”.

Admite que le encantaría “que fueran dos shows repletos de gente, con alegría, donde presentaré un espectáculo lleno de romanticismo y de fiesta, y queremos compartirlo y que el público también sea parte de estos hermosos conciertos”.

Fernández mira con nostalgia y con mucha alegría estos 45 años de carrera que está celebrando en esta gira. “He tenido muchos momentos maravillosos. El Festival de Viña del Mar es un escenario sumamente importante, en el cual hemos tenido grandes conciertos, muy exitosos, que han marcado mi memoria y corazón. En esta carrera he logrado muchos éxitos y discos importantes. Pero sin duda, lo más importante que me ha ocurrido en estos 45 años de carrera ha sido mantenerme en el gusto y en el cariño del público”.

Sobre sus shows en Santiago y Concepción Pedro Fernández comenta que “Tendremos varias novedades. Vamos a presentar canciones que no he tenido oportunidad de cantar en Chile. Tengo la intención de mostrar un tema o un par de temas nuevos y, por supuesto, los éxitos de siempre. Vamos a tener bailarinas, pirotecnia, un grupo de mariachis impresionante, como siempre nos caracteriza. Me acompañaran aproximadamente 15 músicos y habrá muchas sorpresas. El show dura aproximadamente 2 horas. Pero al final el público manda y si ellos quieren que sigamos cantando, lo vamos a seguir haciendo”, recalca el mexicano y enfatiza que “quiero llevarles alegría, entretenimiento, fiesta, emoción y mucho romanticismo con las canciones que el público ya conoce y otras que no he tenido la ocasión de cantar en vivo en Chile. Y esta será una gran oportunidad”.

COORDENADAS DEL “TOUR 45 AÑOS”

Santiago

Fecha: 20 de enero de 2023.

Lugar: Movistar Arena.

Inicio del show: A partir de las 21 horas.

Precio de las entradas: Desde los 43.700 pesos.

Disponibles en Punto Ticket.

Concepción

Fecha: 21 de enero de 2023.

Lugar: Estadio Ester Roa

Inicio del show: A partir de las 21 horas.

Precio de las entradas: Desde los 40 mil pesos.

Disponibles en Ticketplus.