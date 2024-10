“Tremendamente injusto”: Belén Mora confiesa desconocido impasse que vivió con la producción del Festival de Viña

La comediante Belén Mora estuvo invitada al reciente capítulo del podcast de Carla Jara, “Entre Amigas y Copas”, programa en el que recordó su paso por el Festival de Viña del Mar 2023, y reveló un desconocido impasse que vivió con la producción del certamen de la Ciudad Jardín.

Consignar que en dicha presentación, Mora obtuvo la gaviota de plata, pero recibió fuertes pifias en los minutos finales de su rutina. “Fue heavy”, dijo en torno al show, añadiendo que, al menos “en un corto o mediano plazo”, no tiene la intención de volver al evento.

Luego, comentó que pese a las pifias en el final de su presentación, “lo pasé increíble”. No obstante, confesó que “tuve malas experiencias relacionadas con mi ida al festival, que no tuvieron que ver necesariamente con la noche en la que actué”.

En la misma línea, relató que “10 días antes, me quisieron cambiar el día. Eso genera un estrés, una incomodidad y un estado ansioso innecesario”.

“Tú dices ‘¿por qué?’. Le pregunté a las personas que me citaron a reunión, ‘¿por qué soy la única que está acá y no están todos los comediantes pasando por esta misma situación?”, agregó.

A la vez, aseguró que “eso lo encontré tremendamente injusto”.

Por otra parte, insistió en que “ni en un mediano ni corto plazo iría, por esa razón, y porque también soy de ciclos como fui al Festival de Olmué, increíble, fui a Viña, fui al Festival de Las Condes, bacán”.

“Ahora me importa siempre comunicar, hacer stand up, pero no necesariamente en un festival televisado”, sentenció.