Tribunal declaró culpable a Marcelo Naranjo por muerte de Francisca Sandoval

El Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable a Marcelo Naranjo por el asesinato de la reportera Francisca Sandoval, ocurrido durante la marcha del Día del Trabajador en 2022.



El tribunal, en una decisión unánime, halló a Naranjo, conocido como “El Pestaña”, responsable del homicidio simple de Sandoval, además de imputarlo por porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados.



La Fiscalía ha solicitado una pena de 30 años de prisión, detallada con 20 años por el homicidio, cinco por la posesión ilegal del arma, y otros cinco por realizar disparos injustificados.



Sandoval, de 29 años y periodista de Señal 3 de La Victoria, fue alcanzada por una bala en la cabeza mientras cubría la manifestación en el Barrio Meiggs. Tras 11 días hospitalizada, falleció, dejando a una hija de cinco años.



Al cierre del juicio, Marcelo Naranjo pidió la palabra. Aunque no admitió su responsabilidad directa en la muerte de la periodista, expresó sus disculpas a la familia de Sandoval y a los presentes en la sala.



“Habré sido yo, por lo que me culpen o no me culpen a mí. Habré sido yo o no, según lo que ustedes determinen a su criterio: pedir disculpas públicas en persona a la familia y a todos los presentes en este lugar”, manifestó Naranjo.