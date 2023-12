Universidad de Chile alista millonaria oferta por los goles de Rodrigo Holgado

El jefe de la bancada de diputados de Evópoli, sostuvo, en conversación con Radio Duna, que esta es una acusación “que nosotros decidimos no firmar, pero sí creemos que tiene responsabilidad política en los hechos acaecidos, no en términos de que lo haya estipulado, sino que no supervisó en la forma que debiese haber supervisado”.