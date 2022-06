Usuarios de armas de fuego legales protestaron afuera de La Moneda

Integrantes de la Asociación Chilena del Rifle (ACDR) y otras asociaciones de usuarios legales de armas de fuego se congregaron esta mañana en La Moneda para protestar contra el proyect anunciado por el Presidente Boric que busca avanzar hacia la prohibición total de la tenencia de armas de fuego en la población.



Cerca de 50 personas se congregaron en la Plaza de la Constitución, entre ellas usuarios de armas de tiro deportivo, cacería, coleccionismo y legítima defensa. “Los delincuentes no siguen las leyes”, se lee en una de las pancartas que portaban los manifestantes.



Josefa Rodríguez, presidenta de la ACDR, leyó la siguiente declaración: “Hemos suspendido nuestras actividades cotidianas para manifestarnos de manera pacífica para defender nuestro derecho que tenemos como ciudadanos: El derecho y la libertad de poseer y utilizar armas de fuego tanto para el deporte, la caza sustentable, el coleccionismo y el uso responsable de estas en la defensa personal”.



“Todas las personas acá reunidas y muchas más que no pudieron asistir, conoce sobre el mundo de las armas y quiere visibilizarlo para que el resto de las personas comprenda el por qué se tiene un arma. Somos muchos los que nos encontramos dentro de este mundo y estoy aquí representado a cada uno de ellos”, añadió.



“Del deportista que conoce los diferentes reglamentos, que cumple con las normas y que lleva la bandera de Chile con orgullo”, agregó.



También aludió “al coleccionista y museos quienes resguardan el patrimonio de nuestra historia, cumpliendo con la seguridad establecida. Al cazador que lleva comida a su mesa y controla las diferentes plagas que existen de sus cultivos. A cada persona, cada familia que vela por su núcleo, por su seguridad y trata de evitar cualquier dolor, angustia o preocupación”, continúa la declaración.



“Somos personas que cumplimos con la ley, ciudadanos honestos que están siendo castigados por un problema mucho mayor. Nosotros no somos un fin para dar solución a la delincuencia. Deben dirigir todos sus esfuerzos hacia el problema, en quitarles las armas a delincuentes, terroristas y narcotraficantes. Nos tratan peor que a los criminales, a quienes justifican, indultan e indemnizan. Pero tiene que quedar claro, aquí el problema no somos nosotros, el problema es la delincuencia”, complementó.



Finalmente, Rodríguez llamó al Congreso a rechazar “cualquier iniciativa en la dirección del desarme total de armas de fuego anunciada por este Gobierno. De ustedes depende que podamos disponer del último elemento disuasivo que hace retroceder a un criminal cuando ataca nuestro hogar”.