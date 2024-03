Valencia no descarta que crimen de Ojeda haya sido ordenado “por alguien que no se encuentra en Chile”. 

El fiscal nacional, Ángel Valencia, no descartó que el crimen del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, haya sido ordenado “por alguien que no se encuentra en Chile”.

En conversación con Radio Duna, Valencia confirmó que el único detenido por este caso y los otros dos sujetos sospechosos, que actualmente son buscados, están vinculados a una célula del “Tren de Aragua” y que el secuestro del exmilitar, ocurrido el 21 de febrero, fue “atípico”.

“Ya sabemos -sostuvo-que, si hay una banda que forma parte, que podemos llamar, que responde a las características del crimen organizado transnacional, es probable que actúe en función de órdenes que se imparten por alguien que no se encuentra dentro de Chile. Pero todo eso hay que investigarlo”, sostuvo, recogió 24Horas.

Valencia detalló que actualmente opera un nuevo fenómeno criminal, denominado como “uberización”, que consiste en la “subcontratación, franquicia, gente que actúa con la autorización de, que tiene bastantes niveles de autonomía y de independencia, que ocupan la marca para difundir temor, con la autorización de la estructura superior, pero con bastantes niveles de autonomía. Entonces, tenemos que investigar qué es lo que pasó”.

Pese a estos antecedentes, el fiscal no descarta que exista una motivación política detrás del crimen de Ronald Ojeda.

Asimismo, Valencia afirmó que este crimen es “atípico”, ya que no existen antecedentes de que hubo extorsión detrás del secuestro de Ojeda, pese que el Tren de Aragua es reconocido por “secuestrar para extorsionar” y también para “vender” a las víctimas.

“También nos preguntamos cuál es la razón por la cual sencillamente no lo levantaron desde la calle, cuando iba en el trayecto a su casa, también son preguntas que nos hicimos (…) las razones por la cual realizaron este despliegue, las vamos a tener que ir estableciendo con la investigación”, puntualizó.

Por último, expresó que este crimen “es atípico” y que “llama la atención el nivel de logística empleado al inicio para este secuestro en particular, pero también tenemos que recordar que no era un ciudadano común y corriente, era un ex militar, y es posible que eso haya estado en las cabezas de las personas que planearon el secuestro”.