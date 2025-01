Valencia sobre eventual extradición de Diosdado Cabello por crimen de Ojeda: “Si tiene participación, lo vamos a perseguir”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó los alcances de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público sobre el secuestro y homicidio del exteniente venezolano, Ronald Ojeda, crimen que según la indagatoria habría sido orquestado desde Caracas.



“En todas las investigaciones se han incautado los teléfonos que han sido analizados y asociaron comunicaciones, fotografías, conexiones a antenas con un conjunto de delitos que se habían estado cometiendo”, dijo en relación a los allanamientos simultáneos que permitieron la detención de varios implicados en el crimen, cuya formalización está en curso.



Varios de ellos integran una organización conocida como Los Piratas de Aragua, una célula del Tren de Aragua que operaba en Chile, encargados de ejecutar al disidente venezolano.



Esta formalización “ha transcurrido más o menos de acuerdo a lo previsto (…) Han podido aplicarse las normas sobre protección de fiscales y jueces que se encuentran en la ley de crimen organizado”, dijo Valencia sobre las jornadas de formalización que se han realizado bajo estrictas medidas de seguridad esta semana en el Centro de Justicia de Santiago.



“Le estamos dando un golpe muy duro a una banda que estaba cometiendo delitos muy graves en Chile, pero vamos a tener otras bandas que van a tratar de delinquir donde ellos operaban. No es un oasis, pero sí les estamos dando un golpe muy duro”, aseguró.



Sobre la posible extradición de Diosdado Cabello, Valencia fue claro y cauteloso en decir que “estamos en un momento muy incipiente (…) No quiero dar a entender que existe la posibilidad, pero si tiene participación punible, la vamos a perseguir sea quien sea”, subrayó.



Específicamente sobre la norma de cooperación, Valencia comentó que “tenemos que maximizar los esfuerzos para que las víctimas puedan sentirse protegidas, pero tenemos que recordar que el combate al crimen organizado no puede descansar en la valentía de los ciudadanos de a pie”.



En cuanto a los imputados en prisión preventiva aseguró que “desde adentro o tratan de seguir delinquiendo o de atacar a los que los persiguen y tenemos que tener las mejores condiciones de segregación y seguridad”.