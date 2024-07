Vallejo anticipa que crisis diplomática con Venezuela podría complejizar expulsiones

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, puso una voz de alerta respecto a las consecuencias que tendrá sobre las expulsiones de ciudadanos venezolanos desde Chile, la decisión del régimen de Maduro que ordenó la salida del cuerpo diplomático chileno de Caracas.



La expulsión del embajador chileno es porque el Gobierno no reconoció los resultados de las elecciones presidenciales que dieron por ganador a Nicolás Maduro.



En entrevista con Radio Paulina, Vallejo dijo que es una decisión “impresentable” y afirmó que Chile ha mantenido una relación diplomática con todos los países vecinos, “incluso con Venezuela, porque entendemos la importancia de esas relaciones para los avances, los desafíos que tienen nuestros pueblos. No es por un tema de amistad, ni cercanía con los gobiernos, la diplomacia no está determinada por eso”.



Destacó además que la relación con países, aunque existan diferencias, es necesario “justamente para resolver temas críticos”, en ese sentido advirtió que la salida del embajador Jaime Gazmuri desde la embajada en Caracas traerá consecuencias, sobre todo en materia de migración.



En ese sentido, añadió que se ha generado un escenario “complejo”, por lo que “vamos a insistir en todos los mecanismos que tengamos para poder dar respuesta a esa población, como también al desafío y la necesidad de continuar con los procesos de expulsión por delito o por ingreso irregular”.



“Tenemos dos tareas: responder a los intereses que tienen los extranjeros en nuestro país, junto con nuestros compatriotas y la necesidad de seguir con el proceso de expulsión”, insistió la ministra.



Además explicó que para gestionar las expulsiones se necesita “coordinación y colaboración de los países vecinos. Si no, no se puede ejecutar”, advirtió.



“Se pueden decretar en Chile, pero el materializarlas, es decir, que hagamos que se trasladen a sus países de origen, es algo que requiere coordinación y por lo tanto es problemático lo que ha hecho el gobierno venezolano respecto a sus cuerpos diplomáticos como a nuestra propia representación en Venezuela”, detalló Vallejo.