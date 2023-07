Vallejo: “No parece ser un robo común, por eso es importante que se investigue”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al robo que se produjo en las dependencias del Ministerio Desarrollo Social, donde desconocidos sustrajeron 23 computadores y una caja fuerte.



“Este hecho es de suma gravedad, y así lo ha señalado el ministro de Desarrollo Social”, manifestó la secretaria de Estado.



Detalló que “se entra a las dependencias de un ministerio, de una institución del Estado para sustraer computadores y otros elementos con bastante facilidad” y sostuvo que “con la información que tenemos evidentemente esto no parece ser un robo común, y por eso es importante que se investigue”.



De esta forma, indicó que “una vez que se tomó en conocimiento estos hechos, el ministro de Desarrollo Social se contactó inmediatamente con el Ministerio del Interior para ver cómo proceder”.



“Somos como Gobierno los más interesados que esto rápidamente se persiga, se establezcan las responsabilidades y se esclarezca cómo sucedieron los hechos y las motivaciones, porque no parece ser un robo común”, enfatizó.



En ese sentido, reiteró que “es muy extraño que se haya podido llegar hasta las oficinas del ministro de Desarrollo Social para sustraer elementos con el acompañamiento de personas que deberían haber resguardado la seguridad del recinto”.



Anunció que debido a esta situación se realizarán acciones legales “porque aquí no solamente hay suplantación de identidad, sino que hay robo de elementos que deberían estar resguardados”.



Aclaró que “la información que se contaba en los computadores que fueron sustraídos se encontraría respaldada, por lo tanto, no debiese afectar las otras investigaciones a propósito del Caso Convenios”.