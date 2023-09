Vallejo por declaraciones de Boric sobre Piñera: “No tienen ninguna contradicción”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las declaraciones que realizó el Presidente Gabriel Boric sobre el exmandatario Sebastián Piñera.



En un adelanto del programa “Elegidos, 50 años en primera persona” de Mega, que será transmitido este domingo, Boric aseguró estar “convencido y no tengo ninguna duda que el presidente Piñera es un demócrata, que en su gestión, en sus dos gobiernos, buscó genuinamente lo que él pensaba era lo mejor para el país”.



Vallejo sostuvo “que se reconozca al expresidente como un demócrata a partir de este compromiso, al mismo tiempo que el Presidente Boric señaló que jamás pediría perdón por haber denunciado las violaciones a los derechos humanos en contexto del estallido, no tiene ninguna contradicción. Absolutamente ninguna”.



En ese sentido, aclaró que “las críticas que se sostuvieron en el pasado de que se pudo haber hecho mucho más para evitar esas graves violaciones a los derechos humanos es algo que sigue sosteniendo el Presidente”.



“Una cosa no quita la otra. Tenemos a cinco presidentes que suscriben un compromiso por las democracia y derechos humanos siempre. Todos quienes suscribieron dan cuenta de que, independiente de nuestras diferencias, podemos dar una señal al país y al mundo de que la democracia siempre se defiende, y que los problemas de lo democracia siempre se deben resolver con más democracia”, subrayó.



De esta forma, enfatizó que “otra cosa tiene que ver con lo que pasó en nuestro país hace pocos años y que se ha constatado en cuatro informes internacionales sobre vulneraciones y violaciones a los derechos humanos, que fueron denunciadas y que hoy día están siendo investigadas”.



“No podemos desconocer esa realidad. Pero también tenemos que destacar y valorar como el Presidente Sebastián Piñera hace un compromiso pensando, no solo en el pasado, sino que también en el futuro de nuestro país, y es destacable porque en estos 50 años, desde el Golpe militar, lamentablemente vemos algunos sectores que les cuesta mucho hacer ese compromiso”, inicó la ministra.