Vallejo por nombramiento de Cid en directorio de TVN: “Lo hemos consultado con distintos abogados”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las críticas por la designación del periodista Rodrigo Cid como nuevo integrante del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN). Esto frente a que el exdiputado Gabriel Ascencio señaló que el periodista no podría asumir por un documento que señala que los trabajadores del canal estatal no pueden integrar el directorio.



“Creo que ha habido una inercia de creer que los trabajadores y trabajadoras no pueden tener representación con derecho a voto en el directorio, y entonces se ha asumido que imposibilitar o establecer con inhabilidad que quienes tengan un contrato con el canal, tenga que ver con los trabajadores y trabajadoras”, señaló Vallejo.



La ministra añadió que “cuando uno revisa el espíritu de la norma y lee armónicamente el artículo que habla de inhabilidades, se refiere a contratos civiles o comerciales, no contratos laborales de subordinación y dependencia, en este caso como los que tiene el trabajador Rodrigo Cid Santos”.



Y agregó: “Esto tiene que ver con evitar que en el directorio hayan entidades, sociedades que sean de la competencia o tengan algún conflicto de interés respecto de la empresa, en este caso TVN. Entonces cuando hablan de giro, tiene que ver con el giro comercial y eso tiene un tratamiento distinto respecto a los contratos laborales”.



Por último señaló que la situación ha sido consultada con abogados. “Ese es nuestro análisis jurídico, por eso decidimos hacer esta nominación, porque esa interpretación de la norma nos habilita a hacer esta nominación, y así lo hemos consultado con distintos abogados y abogadas que lo acreditan. Esto va a ser presentado en el Senado, va a haber discusión al respecto, pero queremos poner en perspectiva este momento histórico”.



Su nombramiento deberá ser revisado por los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura. De concretarse, Cid, se transformaría en el primer funcionario de la señal televisiva en asumir como miembro del directorio.