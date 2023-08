Vidal deja abierta la puerta para un posible arribo a Boca Juniors: “Tengo contrato hasta diciembre”

Aunque actualmente se encuentra defendiendo los colores del Athletico Paranaense en Brasil, la carrera de Arturo Vidal pudo dar un giro inesperado a mediados del año pasado.

Y es que tras su salida del Inter de Milán, el mediocampista nacional estuvo cerca de llegar a Boca Juniors, pero finalmente las negociaciones no prosperaron, y el “King” terminó recalando en Flamengo, antes de pasar al “Furacao”.

En diálogo con TNT Sports Argentina, el chileno recordó su frustrado paso al conjunto xeneize, asegurando que “me quedaron muchas ganas. Estuve muy cerca de jugar en la Argentina. Hablé con una persona muy importante cuando volví de Europa a Sudamérica, ahí estuve a nada de jugar en el fútbol argentino”.

“No se dio, pero me esforcé al máximo para que se diera y la persona con la que hablé también. No se concretó, pero las dos partes hicieron el máximo. ¿Por qué no se dio? Eso es un poco más privado. Perdón por no poder contarlo”, complementó.

Pero el formado en Colo Colo no se quedó ahí, y dejó abierta la puerta para un posible arribo al elenco argentino, al enviarle un particular mensaje a la leyenda del equipo, Juan Román Riquelme, quien actualmente se desempeña como vicepresidente y director deportivo de los “Bosteros”.

“Es Román (Riquelme, director deportivo de Boca) el que me tiene que llamar. Tengo contrato hasta diciembre”, puntualizó.