Un amplio operativo de la Policía Nacional y la Guardia Civil de España, comenzó este jueves el desalojo de más de 3.000 migrantes subsaharianos y magrebíes que permanecían en la playa del Trampolín, en Ceuta. El procedimiento comenzó alrededor de las 7:30 horas local, después de que los migrantes permanecieran cerca de una semana ocupando el lugar.