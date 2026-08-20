Ataque nocturno ruso contra Kiev termina con 12 muertos y 34 heridos

Un ataque masivo ruso contra Kiev dejó al menos 12 personas muertas y otras 34 heridas, según informaron este jueves las autoridades ucranianas.

El alcalde de la capital, Vitali Klichkó, confirmó el balance preliminar de víctimas fatales. “Por el momento se tiene constancia de doce muertos en Kiev”, escribió en su último informe. En tanto, el Servicio Estatal de Emergencias cifró en 34 el número de heridos, recogió Efe.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que el ataque había sido preparado con anticipación por Rusia. Según indicó, las fuerzas rusas “llevaban preparando hace tiempo” la ofensiva.

Zelenski detalló que Rusia combinó diferentes tipos de munición balística, misiles de crucero y drones “para causar el mayor daño posible a la infraestructura civil”.

El ataque provocó daños en distintos edificios residenciales de Kiev. Entre ellos se encuentra un inmueble de varias plantas cuyas zonas superiores quedaron destruidas. También resultaron afectados un hospital infantil y una escuela.

El mandatario ucraniano señaló que 12 personas murieron en Kiev y otra falleció en la región de la capital. Además, indicó que alrededor de 40 personas resultaron heridas producto de los ataques.

Ataques también afectaron a Odesa y Cherníguiv

Las fuerzas rusas también atacaron con drones un puesto fronterizo con Moldavia en la región de Odesa. En Cherníguiv, en tanto, fue afectada infraestructura relacionada con el suministro de gas.

Zelenski cuestionó la reacción internacional frente a los bombardeos. “Por desgracia, mientras Moscú invierte en misiles balísticos y en la escalada del conflicto, estos ataques no siempre reciben la respuesta que deberían por parte de la comunidad internacional. Y mientras Ucrania no cuente con una defensa antibalística suficiente, Rusia no se planteará seriamente la paz”, advirtió.

El presidente afirmó que Ucrania está trabajando para fortalecer su capacidad de defensa antibalística y señaló que la iniciativa FREYJA continúa desarrollándose diariamente.

Sin embargo, Zelenski sostuvo que los misiles interceptores Patriot todavía no pueden ser reemplazados y que Ucrania necesita disponer de ellos de manera permanente.

“Cada misil adicional salva la vida de nuestra gente. Doy las gracias a todos los que lo entienden, buscan y encuentran formas de ayudar”, concluyó.

Kiev decretará jornada de luto

El viernes será declarado día de luto en Kiev por las víctimas del ataque masivo, informó Klichkó a través de Telegram. Durante la jornada, las banderas permanecerán a media asta y estarán prohibidos los actos de ocio.