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Dos familiares detenidos por la desaparición de Makarena Tolosa: se investiga como secuestro con homicidio

La Fiscalía Occidente investiga el caso como un secuestro con homicidio y presume que la joven se encuentra fallecida. Por este motivo, se realizarán rastreos destinados a encontrar su cuerpo.

Eduardo Córdova
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Dos familiares detenidos por la desaparición de Makarena Tolosa: se investiga como secuestro con homicidio

La Fiscalía Occidente informó este jueves la detención de dos personas por la desaparición de Makarena Tolosa, joven de 29 años cuyo paradero se desconoce desde hace más de tres meses. La investigación apunta a que habría sido secuestrada y asesinada, aunque su cuerpo todavía no ha sido encontrado.

Las amigas de la joven denunciaron que la última vez que fue vista con vida fue el pasado 8 de mayo en Pudahuel. Ese día, Makarena iba a reunirse con un tío que le entregaría dinero y un teléfono celular, de acuerdo a Radio Biobío.

Desde aquella jornada se perdió todo rastro de la joven. Las primeras novedades relevantes de la investigación se conocieron esta semana, luego de que personal de la PDI concretara la detención de dos personas.

Los detenidos son dos hombres de 49 y 55 años, quienes fueron capturados durante el miércoles. De acuerdo con los antecedentes entregados, ambos son tíos de Makarena Tolosa.

La Fiscalía Occidente investiga el caso como un secuestro con homicidio y presume que la joven se encuentra fallecida. Por este motivo, se realizarán rastreos destinados a encontrar su cuerpo.

Ambos imputados pasarán este jueves a control de detención en el Centro de Justicia. Durante la audiencia se espera que sean expuestos los antecedentes que permitieron concretar la detención de los dos sospechosos.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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