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Tres detenidos en Ñuñoa luego de persecución por el intento de robo de un vehículo

Funcionarios motorizados y de la Patrulla de Acción Rápida de la Prefectura Santiago Oriente localizaron el automóvil en el que se desplazaban los sospechosos. Para ello, contaban con las características del vehículo.

Eduardo Córdova
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Tres detenidos en Ñuñoa luego de persecución por el intento de robo de un vehículo

Tres sujetos fueron detenidos en Ñuñoa luego de un intento de robo de un vehículo registrado durante la noche del miércoles. Carabineros además incautó un inhibidor de señal y distintas herramientas presuntamente utilizadas para cometer delitos.

Personal de la 18ª Comisaría realizaba un servicio focalizado en la comuna cuando fue alertado sobre un delito ocurrido en calle La Proa, recogió Radio Biobío.

Funcionarios motorizados y de la Patrulla de Acción Rápida de la Prefectura Santiago Oriente localizaron el automóvil en el que se desplazaban los sospechosos. Para ello, contaban con las características del vehículo.

Carabineros inició un seguimiento por distintas calles de Ñuñoa, el cual finalizó en la intersección de avenida Grecia con Ramón Cruz. En ese lugar, los tres ocupantes fueron fiscalizados y detenidos.

El teniente José Guzmán, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, señaló que “carabineros le dio seguimiento y alcance, logrando la detención de estos sujetos en avenida Grecia. Posterior a esto, se logró incautar diversas especies asociadas al delito, tales como inhibidores de señal y desatornilladores”.

Los detenidos tienen 29, 35 y 59 años, son chilenos y registran antecedentes policiales. Además, el hombre de 35 años mantenía una orden de detención vigente.

Carabineros encontró tres destornilladores, un teléfono celular, un computador y una radio portátil utilizada como inhibidor de señal durante la revisión del vehículo. Las especies fueron incautadas debido a que presuntamente serían utilizadas para cometer delitos.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo encargado de determinar las diligencias posteriores.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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