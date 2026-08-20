Petróleo se cotiza al alza tras el anuncio de Trump de “guerra económica” a Irán

El precio del barril de crudo de calidad Brent, de referencia para Europa, cotizaba este jueves por encima de la barrera de los 93 dólares, algo que no sucedía desde finales de julio. Esto tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su intención de lanzar contra Irán “la operación económica más devastadora jamás emprendida”.



De este modo, el costo del barril de Brent escalaba hasta los 93,87 dólares en la sesión, un 2,4% más caro que al cierre de la jornada de este miércoles y su mayor precio desde el pasado 27 de julio. Mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para EEUU, se encarecía hasta un 2,6% para alcanzar un máximo de 86,59 dólares.



Desde que el pasado lunes expirara el plazo de 60 días que Washington y Teherán se habían dado para tratar de alcanzar un acuerdo que resolviera el conflicto abierto desde finales del pasado mes de febrero el precio del crudo ha encarecido un 6%.



Lejos de acercar posiciones, el presidente Trump advirtió de que iniciará contra Irán “la operación económica más devastadora jamás emprendida”. Amenazando al país persa con “una guerra económica y un aislamiento sin precedentes” con “tremendas consecuencias económicas”.



“Anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes”, declaró Trump en redes.