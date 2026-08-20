Cadem: 58% rechaza que Estado de Excepción no sea autorizado por el Congreso

La encuesta Cadem, cuyos resultados fueron difundidos este este jueves 20 de agosto, reveló que la ciudadanía aprueba la idea del Gobierno de crear un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública, pero también rechaza que este pueda ser convocado por el Presidente sin la aprobación del Congreso Nacional.

Según consignó 24Horas, de acuerdo al sondeo, el 54% dijo estar de acuerdo con decretar medidas en barrios o sectores específicos que estén amenazados.

Ante la pregunta, “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el Presidente pueda decretar este Estado de Excepción hasta por 240 días sin pedir autorización al Congreso?”, el 58% manifestó su desacuerdo.

Al respecto, el 37% optó por aprobar la idea, mientras que el 5% no respondió.

La medición dio cuenta que las personas aseveraron su aprobación a la iniciativa, con un 52%, siempre que esta tenga la revisión del Poder Legislativo, consignó 24Horas.

Cabe destacar que las acciones que incluyen el nuevo Estado de Excepción sí registraron importante respaldo.

Requisar bienes asociados a bandas de crimen organizado o terroristas (88%) y permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros en operaciones contra el crimen organizado en estos sectores (78%) fueron las más apoyadas.