Detienen a integrante de la WAM prófugo por homicidio del comunero Manuel Huenupil

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Robinson Parra, integrante de la Weichan Auka Mapu (WAM), quien se encontraba prófugo por el homicidio de Manuel Huenupil. Este hecho ocurrió en octubre de 2022 en Carahue, Región de La Araucanía.



El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 16:40 de este miércoles, cuando se allanó un domicilio en el sector La Puntilla en la comuna de Tirúa. Lográndose la detención de Parra.



El integrante de la WAM también mantenía una orden de detención vigente por infracción a la Ley de Armas. El sujeto fue trasladado hasta el Complejo Policial de La Araucanía para su posterior formalización.



El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, a través de su cuenta de X, agradeció “la labor de la PDI y Fiscalía, con apoyo de las FF.AA. para este operativo”.



“Lo hemos dicho y lo estamos cumpliendo: los vamos a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a poner frente a los tribunales. En Chile se acabaron los escondites para quienes pretenden vivir huyendo de la ley y la justicia”, manifestó el secretario de Estado.