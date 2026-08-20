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Detienen a cuidador que mató a escopetazos a un hombre que robaba hortalizas en predio de Renca

El imputado se encontraba cuidando el recinto cuando advirtió la presencia del individuo, quien presuntamente estaba sustrayendo acelgas desde el lugar, según los antecedentes preliminares.

Eduardo Córdova
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Detienen a cuidador que mató a escopetazos a un hombre que robaba hortalizas en predio de Renca

Un hombre de 23 años fue detenido este miércoles en Renca luego de matar a escopetazos a un sujeto que habría ingresado a un predio para robar hortalizas.

El imputado se encontraba cuidando el recinto cuando advirtió la presencia del individuo, quien presuntamente estaba sustrayendo acelgas desde el lugar, según los antecedentes preliminares, recogió Emol.

El hombre intentó escapar del predio, pero recibió disparos efectuados a distancia por el cuidador. Tras ser alcanzado, cayó gravemente herido en la caletera de la Costanera Norte.

La víctima falleció pocos minutos después en el lugar, producto de las lesiones provocadas por los disparos.

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias y detuvo al presunto autor de los disparos. El joven será puesto a disposición de la justicia mientras se esperan las instrucciones de la Fiscalía.

El fallecido aún no ha sido identificado por las autoridades. Las diligencias buscan esclarecer las circunstancias exactas en que se produjo el homicidio.

Source Texto: La Nación / Foto: T13
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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