El curioso episodio ocurrió cerca de las 6:00 horas en la biblioteca de Mammoth Lakes, ubicada en el condado de Mono. La inesperada visita fue detectada antes de que llegaran los primeros usuarios. Los responsables de la red de bibliotecas del condado comprobaron la presencia del animal en el interior de las instalaciones. Pese a lo inusual de la situación, el incidente terminó sin daños materiales.