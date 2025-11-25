Una mujer de 65 años en Tailandia conmocionó al personal de un templo budista al comenzar a moverse dentro de su ataúd, justo cuando había sido llevada para ser incinerada. El incidente, que dejó “perplejos” a los empleados del templo Wat Rat Prakhong Tham, situado en la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, fue parcialmente capturado en un video que muestra a la mujer moviendo levemente sus brazos y cabeza en la parte trasera de una camioneta pick-up.