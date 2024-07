Vodanovic: “Oposición quiere privar de derechos a migrantes, salvo el de derecho a voto”

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, criticó a la oposición tras el debate por la multa al voto obligatorio en el marco de la discusión por las próximas elecciones en dos días.



En conversación con CNN Chile Radio, Vodanovic sostuvo que era partidaria del voto obligatorio con multa a quienes no participen de los comicios.



“Era finalmente el objetivo que tenía esta ley, que era tener voto obligatorio con multa”, indicó agregando que “esto empezó a desordenarse en la Cámara cuando se le quita la multa, vuelve y después de hace la distinción”.



La timonel del PS planteó que “por eso yo creo que es una discusión que hay que hacer objetivamente y no con intereses electorales”.



Asimismo, la parlamentaria aseguró “la derecha le ha echado harto la culpa al Gobierno en los intereses electorales, pero resulta que la derecha quiere privar de todos los derechos a los migrantes, salvo del derecho a voto. Entonces, yo creo que ahí también tenemos una discusión que hay dar”.



Al ser consultada sobre si existiría la idea que la población migrante en Chile tiende a preferir candidatos de derecha, Vodanovic aseveró que “esas son especulaciones e interpretaciones. Los derechos, sobre todo cuando están establecidos a nivel constitucional, no debieran ser objeto de cambios coyunturales o de interpretaciones electorales que puedan favorecer a un sector u otro”.



“A mí me parece que esto hay que darle de verdad un contenido y que tiene que ver con una nueva realidad que tenemos en el país, que hay que entenderla, y también qué nivel de elección vamos a querer en que participen los extranjeros, como es en otros países”, manifestó.