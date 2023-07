Vodanovic sobre dichos de Orsini: “También me parecieron violentos”

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, respondió a las declaraciones que realizó Maite Orsini, jefa de bancada de Revolución Democrática(RD), luego que el senador Fidel Espinoza (PS) afirmara que el ministro Giorgio Jackson “era el líder de la banda” en el marco del robo que afectó al Ministerio del Desarrollo Social.



En conversación con Radio Universo, Vodanovic sostuvo que “los dichos de Maite Orsini también me parecieron bastante violentos y poco útiles al momento; si ella o Revolución Democrática pretendía que con eso íbamos a calmar las aguas, creo que finalmente provocan el efecto contrario y así se lo hice saber al presidente del partido, el senador (Juan Ignacio) Latorre, con quien más rato tenemos reunión de presidentes de partido”.



Asimismo, cuestionó que la militante de RD se refiriera en sus declaraciones a todo el partido porque “el Partido Socialista, representado por su directiva, que yo encabezo, y yo en general nunca me refiero en malos términos a las personas y en particular de nadie de su partido RD, por lo tanto, esa violencia de parte de ella sí me parece bastante compleja”, finalizó



Espinoza vía Twitter manifestó que “son una red de sinvergüenzas, que ya perdieron el pudor. Renuncia Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”.



Orsini señaló que “es importante que el Partido Socialista se haga cargo de los dichos de sus militantes, en particular de sus senadores. Creo que el maltrato que el senador socialista Fidel Espinoza hace no sólo en contra del ministro, sino en contra de todos nosotros y cada uno de los militantes del Frente Amplio, tiene que cesar”.



“El Partido Socialista tiene que hacerse responsable por lo que sus voceros dicen a la opinión pública y no puede ser que gratuitamente y sin ningún tipo de costo ni para el senador ni para el PS, sigan pasando estos maltratos que realmente responden a violencia política, que es inaceptable en un conglomerado de Gobierno”, enfatizó la parlamentaria.