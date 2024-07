X estaría probando la implementación de un botón negativo para evaluar publicaciones

La plataforma X mantiene pruebas para la implementación de un botón negativo en las publicaciones de sus usuarios. De esta manera, los tuits podrán ser valorados dependiendo de su relevancia o verdacidad.

Antes del arribo a la plataforma de Elon Musk, en 2021, la red social Microblogging testeó los botones negativos y positivos como una opción para evaluar las publicaciones, imitando el sistema de Reddit.

Ahora, X habría reintegrado la función y estaría planeando añadirlas en las publicaciones. La noticia se dio a conocer luego de que se encontraran referencias en el código de la última actualización de la aplicación para iOS.

A su vez, el ingeniero y analista Aaron Perris, por medio de una publicación a través de su cuenta de X recogida por TechCrunch, reveló una imagen donde se puede ver la función, la cual posee la forma de una flecha invertida de color amarillo, situada al costado del botón de “Me gusta”.

Asimismo, el ingeniero y fundador de Notas de la Comunidad de X, Jay Baxter, como también el propio Musk han hecho referencia sobre la implementación. Baxter subrayó que los votos negativos pueden ser relevantes en el ámbito de las notas de la comunidad, herramienta que sirve para valorar las publicaciones.

Sin embargo, subrayó que deben “ser inteligentes”, puesto que adherirlos “ingenuamente” podría traer una “mente colmena como Reddit”, fenómeno que la red social pretende evadir.

It looks like X might be bringing back the downvote button for replies? pic.twitter.com/1s2LzhH7WN