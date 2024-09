Yamila Reyna sufrió extraña reacción alérgica durante evento: “No fue ningún filtro”

La actriz argentina, Yamila Reyna, sembró la preocupación entre sus seguidores luego de que compartiera una historia en redes sociales con parte de su rostro hinchado. En detalle, la intérprete compartió un video donde se veían sus labios visiblemente inflamados durante la inauguración del Circo de Pastelito y Tachuela Chico.

“No sé bien qué fue lo que me causó la reacción. Fue extraño. En la inauguración hubo cóctel, pero nada con mariscos. Eso no fue ningún filtro, fue una alergia a no sé qué”, comentó Yamila tras el incidente.

La argentina ahondó sobre el percance en el evento: “Se me empezó a inflamar de un lado, pensé que era un ‘fueguito’. Cada vez se hacía más grande y me lo empecé a ver. Cuando ya estaba todo inflamado, me fui”.

Tras varios días de la reacción alérgica, Yamila utilizó sus redes sociales para compartir algunas postales que dejó la inauguración. Allí, aprovechó de entregar mayores detalles sobre lo sucedido, dando a conocer que se enteró que es “alérgica al palmito”.

“Compré un antialérgico, Fasarax, que yo lo tomo porque soy alérgica al camarón, así que ya lo conocía, es muy bueno, porque es muy potente”, sostuvo.

“Tuve que tomarlo durante dos días, el viernes en la noche más el sábado, y terminó de desinflamarse recién hoy el labio”, relató, para la tranquilidad de sus seguidores.